Валюты / SOHU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.67 USD 0.13 (0.84%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOHU за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.55, а максимальная — 15.95.
Следите за динамикой Sohu.com Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SOHU
- Jefferies raises Sohu.com stock price target to $18 on solid earnings
- Sohu.com Limited (SOHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sohu reports 2Q results with gaming outperformance offsetting marketing weakness
- Citi cuts Sohu.com price target to $17, maintains Buy rating
- Trip.com, ZIM Integrated Shipping Services And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Global Ship Lease (NYSE:GSL), Paychex (NASDAQ:PAYX)
- SOHU.COM REPORTS FIRST QUARTER 2025 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Top 3 Tech And Telcom Stocks That Are Preparing To Pump In Q2 - IAC (NASDAQ:IAC), Integral Ad Science Holdi (NASDAQ:IAS)
- Sohu: Cash Cushion Fails To Mask Ad Slump And Gaming Woes
- Sohu.com Limited (SOHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
15.55 15.95
Годовой диапазон
7.79 17.24
- Предыдущее закрытие
- 15.54
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.67
- Ask
- 15.97
- Low
- 15.55
- High
- 15.95
- Объем
- 293
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -2.25%
- 6-месячное изменение
- 17.29%
- Годовое изменение
- -0.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.