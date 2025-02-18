Divisas / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.77 USD 0.10 (0.64%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOHU de hoy ha cambiado un 0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.64, mientras que el máximo ha alcanzado 15.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sohu.com Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.64 15.98
Rango anual
7.79 17.24
- Cierres anteriores
- 15.67
- Open
- 15.71
- Bid
- 15.77
- Ask
- 16.07
- Low
- 15.64
- High
- 15.98
- Volumen
- 174
- Cambio diario
- 0.64%
- Cambio mensual
- -1.62%
- Cambio a 6 meses
- 18.04%
- Cambio anual
- 0.45%
