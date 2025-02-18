Währungen / SOHU
SOHU: Sohu.com Limited - American Depositary Shares
15.86 USD 0.13 (0.83%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOHU hat sich für heute um 0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.60 bis zu einem Hoch von 15.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sohu.com Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.60 15.86
Jahresspanne
7.79 17.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.73
- Eröffnung
- 15.78
- Bid
- 15.86
- Ask
- 16.16
- Tief
- 15.60
- Hoch
- 15.86
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.83%
- Monatsänderung
- -1.06%
- 6-Monatsänderung
- 18.71%
- Jahresänderung
- 1.02%
