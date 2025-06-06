Moedas / SMFG
SMFG: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi
16.56 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMFG para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.48 e o mais alto foi 16.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.48 16.68
Faixa anual
11.83 17.46
- Fechamento anterior
- 16.56
- Open
- 16.58
- Bid
- 16.56
- Ask
- 16.86
- Low
- 16.48
- High
- 16.68
- Volume
- 2.626 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.53%
- Mudança de 6 meses
- 9.74%
- Mudança anual
- 29.38%
