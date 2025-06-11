Währungen / SMFG
SMFG: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi
16.70 USD 0.14 (0.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMFG hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.55 bis zu einem Hoch von 16.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.55 16.74
Jahresspanne
11.83 17.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.56
- Eröffnung
- 16.58
- Bid
- 16.70
- Ask
- 17.00
- Tief
- 16.55
- Hoch
- 16.74
- Volumen
- 1.762 K
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- 2.39%
- 6-Monatsänderung
- 10.67%
- Jahresänderung
- 30.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K