通貨 / SMFG
SMFG: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi

16.70 USD 0.14 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMFGの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり16.55の安値と16.74の高値で取引されました。

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

SMFG News

1日のレンジ
16.55 16.74
1年のレンジ
11.83 17.46
以前の終値
16.56
始値
16.58
買値
16.70
買値
17.00
安値
16.55
高値
16.74
出来高
1.762 K
1日の変化
0.85%
1ヶ月の変化
2.39%
6ヶ月の変化
10.67%
1年の変化
30.47%
