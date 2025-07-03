通貨 / SMFG
SMFG: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi
16.70 USD 0.14 (0.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMFGの今日の為替レートは、0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり16.55の安値と16.74の高値で取引されました。
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
16.55 16.74
1年のレンジ
11.83 17.46
- 以前の終値
- 16.56
- 始値
- 16.58
- 買値
- 16.70
- 買値
- 17.00
- 安値
- 16.55
- 高値
- 16.74
- 出来高
- 1.762 K
- 1日の変化
- 0.85%
- 1ヶ月の変化
- 2.39%
- 6ヶ月の変化
- 10.67%
- 1年の変化
- 30.47%
