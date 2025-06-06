КотировкиРазделы
Валюты / SMFG
SMFG: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi

16.56 USD 0.21 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMFG за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.50, а максимальная — 16.67.

Следите за динамикой Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.50 16.67
Годовой диапазон
11.83 17.46
Предыдущее закрытие
16.77
Open
16.67
Bid
16.56
Ask
16.86
Low
16.50
High
16.67
Объем
1.457 K
Дневное изменение
-1.25%
Месячное изменение
1.53%
6-месячное изменение
9.74%
Годовое изменение
29.38%
