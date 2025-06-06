Валюты / SMFG
SMFG: Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi
16.56 USD 0.21 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMFG за сегодня изменился на -1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.50, а максимальная — 16.67.
Следите за динамикой Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Deposi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.50 16.67
Годовой диапазон
11.83 17.46
- Предыдущее закрытие
- 16.77
- Open
- 16.67
- Bid
- 16.56
- Ask
- 16.86
- Low
- 16.50
- High
- 16.67
- Объем
- 1.457 K
- Дневное изменение
- -1.25%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 9.74%
- Годовое изменение
- 29.38%
