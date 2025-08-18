- Visão do mercado
SKF: ProShares UltraShort Financials
A taxa do SKF para hoje mudou para 1.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.07 e o mais alto foi 27.47.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Financials. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SKF hoje?
Hoje ProShares UltraShort Financials (SKF) está avaliado em 27.47. O instrumento é negociado dentro de 27.07 - 27.47, o fechamento de ontem foi 27.13, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SKF em tempo real.
As ações de ProShares UltraShort Financials pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraShort Financials está avaliado em 27.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 185.25% e USD. Monitore os movimentos de SKF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SKF?
Você pode comprar ações de ProShares UltraShort Financials (SKF) pelo preço atual 27.47. Ordens geralmente são executadas perto de 27.47 ou 27.77, enquanto 25 e 1.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SKF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SKF?
Investir em ProShares UltraShort Financials envolve considerar a faixa anual 8.43 - 44.19 e o preço atual 27.47. Muitos comparam 2.65% e -16.50% antes de enviar ordens em 27.47 ou 27.77. Estude as mudanças diárias de preço de SKF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort Financials?
O maior preço de ProShares UltraShort Financials (SKF) no último ano foi 44.19. As ações oscilaram bastante dentro de 8.43 - 44.19, e a comparação com 27.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort Financials no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort Financials?
O menor preço de ProShares UltraShort Financials (SKF) no ano foi 8.43. A comparação com o preço atual 27.47 e 8.43 - 44.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SKF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SKF?
No passado ProShares UltraShort Financials passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.13 e 185.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.13
- Open
- 27.07
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Low
- 27.07
- High
- 27.47
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 1.25%
- Mudança mensal
- 2.65%
- Mudança de 6 meses
- -16.50%
- Mudança anual
- 185.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- $-94.837 bilh
- Prév.
- $-85.541 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 4.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.315 milh
- Prév.
- -0.961 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.345 milh
- Prév.
- -0.770 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.