- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SKF: ProShares UltraShort Financials
El tipo de cambio de SKF de hoy ha cambiado un 3.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.98, mientras que el máximo ha alcanzado 28.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort Financials. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKF News
- Acciones de SKF caen tras resultados del tercer trimestre y guía
- Las acciones de SKF caen tras los resultados del tercer trimestre y las previsiones
- SKF shares fall after Q3 results, guidance
- SKF divests aerospace operation in Elgin to Carco PRP Group
- SKF sells non-core aerospace business in the U.S. to Carco PRP
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SKF hoy?
ProShares UltraShort Financials (SKF) se evalúa hoy en 28.44. El instrumento se negocia dentro de 27.98 - 28.59; el cierre de ayer ha sido 27.47 y el volumen comercial ha alcanzado 53. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SKF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraShort Financials?
ProShares UltraShort Financials se evalúa actualmente en 28.44. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 195.33% y USD. Monitoree los movimientos de SKF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SKF?
Puede comprar acciones de ProShares UltraShort Financials (SKF) al precio actual de 28.44. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.44 o 28.74, mientras que 53 y 1.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SKF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SKF?
Invertir en ProShares UltraShort Financials implica tener en cuenta el rango anual 8.43 - 44.19 y el precio actual 28.44. Muchos comparan 6.28% y -13.56% antes de colocar órdenes en 28.44 o 28.74. Estudie los cambios diarios de precios de SKF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraShort Financials?
El precio más alto de ProShares UltraShort Financials (SKF) en el último año ha sido 44.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.43 - 44.19, una comparación con 27.47 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraShort Financials en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraShort Financials?
El precio más bajo de ProShares UltraShort Financials (SKF) para el año ha sido 8.43. La comparación con los actuales 28.44 y 8.43 - 44.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SKF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SKF?
En el pasado, ProShares UltraShort Financials ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.47 y 195.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.47
- Open
- 28.15
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Low
- 27.98
- High
- 28.59
- Volumen
- 53
- Cambio diario
- 3.53%
- Cambio mensual
- 6.28%
- Cambio a 6 meses
- -13.56%
- Cambio anual
- 195.33%
- Act.
-
- Pronós.
- $-94.837 B
- Prev.
- $-85.541 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 4.2%
- Act.
- -6.858 M
- Pronós.
- 0.315 M
- Prev.
- -0.961 M
- Act.
- 1.334 M
- Pronós.
- -0.345 M
- Prev.
- -0.770 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.