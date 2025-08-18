- Übersicht
SKF: ProShares UltraShort Financials
Der Wechselkurs von SKF hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.98 bis zu einem Hoch von 28.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Financials-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SKF News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SKF heute?
Die Aktie von ProShares UltraShort Financials (SKF) notiert heute bei 28.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 27.98 - 28.59 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.47 und das Handelsvolumen erreichte 53. Das Live-Chart von SKF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SKF Dividenden?
ProShares UltraShort Financials wird derzeit mit 28.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 195.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SKF zu verfolgen.
Wie kaufe ich SKF-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraShort Financials (SKF) zum aktuellen Kurs von 28.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.44 oder 28.74 platziert, während 53 und 1.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SKF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SKF-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraShort Financials müssen die jährliche Spanne 8.43 - 44.19 und der aktuelle Kurs 28.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.28% und -13.56%, bevor sie Orders zu 28.44 oder 28.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SKF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Financials?
Der höchste Kurs von ProShares UltraShort Financials (SKF) im vergangenen Jahr lag bei 44.19. Innerhalb von 8.43 - 44.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort Financials mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Financials?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort Financials (SKF) im Laufe des Jahres betrug 8.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.44 und der Spanne 8.43 - 44.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SKF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SKF statt?
ProShares UltraShort Financials hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.47 und 195.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.47
- Eröffnung
- 28.15
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Tief
- 27.98
- Hoch
- 28.59
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 6.28%
- 6-Monatsänderung
- -13.56%
- Jahresänderung
- 195.33%
- Akt
-
- Erw
- $-94.837 B
- Vorh
- $-85.541 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.0%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 4.2%
- Akt
- -6.858 M
- Erw
- 0.315 M
- Vorh
- -0.961 M
- Akt
- 1.334 M
- Erw
- -0.345 M
- Vorh
- -0.770 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.00%
- Erw
- Vorh
- 4.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh