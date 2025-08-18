クォートセクション
通貨 / SKF
SKF: ProShares UltraShort Financials

28.44 USD 0.97 (3.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SKFの今日の為替レートは、3.53%変化しました。日中、通貨は1あたり27.98の安値と28.59の高値で取引されました。

ProShares UltraShort Financialsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SKF株の現在の価格は？

ProShares UltraShort Financialsの株価は本日28.44です。27.98 - 28.59内で取引され、前日の終値は27.47、取引量は53に達しました。SKFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares UltraShort Financialsの株は配当を出しますか？

ProShares UltraShort Financialsの現在の価格は28.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は195.33%やUSDにも注目します。SKFの動きはライブチャートで確認できます。

SKF株を買う方法は？

ProShares UltraShort Financialsの株は現在28.44で購入可能です。注文は通常28.44または28.74付近で行われ、53や1.03%が市場の動きを示します。SKFの最新情報はライブチャートで確認できます。

SKF株に投資する方法は？

ProShares UltraShort Financialsへの投資では、年間の値幅8.43 - 44.19と現在の28.44を考慮します。注文は多くの場合28.44や28.74で行われる前に、6.28%や-13.56%と比較されます。SKFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort Financialsの株の最高値は？

ProShares UltraShort Financialsの過去1年の最高値は44.19でした。8.43 - 44.19内で株価は大きく変動し、27.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort Financialsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort Financialsの株の最低値は？

ProShares UltraShort Financials(SKF)の年間最安値は8.43でした。現在の28.44や8.43 - 44.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SKFの動きはライブチャートで確認できます。

SKFの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares UltraShort Financialsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.47、195.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.98 28.59
1年のレンジ
8.43 44.19
以前の終値
27.47
始値
28.15
買値
28.44
買値
28.74
安値
27.98
高値
28.59
出来高
53
1日の変化
3.53%
1ヶ月の変化
6.28%
6ヶ月の変化
-13.56%
1年の変化
195.33%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
0.0%
期待
1.7%
4.2%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-6.858 M
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
1.334 M
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
4.00%
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待