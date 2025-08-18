- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SKF: ProShares UltraShort Financials
SKFの今日の為替レートは、3.53%変化しました。日中、通貨は1あたり27.98の安値と28.59の高値で取引されました。
ProShares UltraShort Financialsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKF News
よくあるご質問
SKF株の現在の価格は？
ProShares UltraShort Financialsの株価は本日28.44です。27.98 - 28.59内で取引され、前日の終値は27.47、取引量は53に達しました。SKFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraShort Financialsの株は配当を出しますか？
ProShares UltraShort Financialsの現在の価格は28.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は195.33%やUSDにも注目します。SKFの動きはライブチャートで確認できます。
SKF株を買う方法は？
ProShares UltraShort Financialsの株は現在28.44で購入可能です。注文は通常28.44または28.74付近で行われ、53や1.03%が市場の動きを示します。SKFの最新情報はライブチャートで確認できます。
SKF株に投資する方法は？
ProShares UltraShort Financialsへの投資では、年間の値幅8.43 - 44.19と現在の28.44を考慮します。注文は多くの場合28.44や28.74で行われる前に、6.28%や-13.56%と比較されます。SKFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Financialsの株の最高値は？
ProShares UltraShort Financialsの過去1年の最高値は44.19でした。8.43 - 44.19内で株価は大きく変動し、27.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort Financialsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Financialsの株の最低値は？
ProShares UltraShort Financials(SKF)の年間最安値は8.43でした。現在の28.44や8.43 - 44.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SKFの動きはライブチャートで確認できます。
SKFの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraShort Financialsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.47、195.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.47
- 始値
- 28.15
- 買値
- 28.44
- 買値
- 28.74
- 安値
- 27.98
- 高値
- 28.59
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- 3.53%
- 1ヶ月の変化
- 6.28%
- 6ヶ月の変化
- -13.56%
- 1年の変化
- 195.33%
- 実際
-
- 期待
- $-94.837 B
- 前
- $-85.541 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 0.0%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 4.2%
- 実際
- -6.858 M
- 期待
- 0.315 M
- 前
- -0.961 M
- 実際
- 1.334 M
- 期待
- -0.345 M
- 前
- -0.770 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.00%
- 期待
- 前
- 4.25%
- 実際
-
- 期待
- 前