КотировкиРазделы
Валюты / SKF
Назад в Рынок акций США

SKF: ProShares UltraShort Financials

27.47 USD 0.34 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SKF за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.07, а максимальная — 27.47.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Financials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SKF

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SKF сегодня?

ProShares UltraShort Financials (SKF) сегодня оценивается на уровне 27.47. Инструмент торгуется в пределах 27.07 - 27.47, вчерашнее закрытие составило 27.13, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Financials?

ProShares UltraShort Financials в настоящее время оценивается в 27.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 185.25% и USD. Отслеживайте движения SKF на графике в реальном времени.

Как купить акции SKF?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Financials (SKF) по текущей цене 27.47. Ордера обычно размещаются около 27.47 или 27.77, тогда как 25 и 1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SKF?

Инвестирование в ProShares UltraShort Financials предполагает учет годового диапазона 8.43 - 44.19 и текущей цены 27.47. Многие сравнивают 2.65% и -16.50% перед размещением ордеров на 27.47 или 27.77. Изучайте ежедневные изменения цены SKF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Financials?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Financials (SKF) за последний год составила 44.19. Акции заметно колебались в пределах 8.43 - 44.19, сравнение с 27.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Financials на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Financials?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Financials (SKF) за год составила 8.43. Сравнение с текущими 27.47 и 8.43 - 44.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SKF?

В прошлом ProShares UltraShort Financials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.13 и 185.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.07 27.47
Годовой диапазон
8.43 44.19
Предыдущее закрытие
27.13
Open
27.07
Bid
27.47
Ask
27.77
Low
27.07
High
27.47
Объем
25
Дневное изменение
1.25%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
-16.50%
Годовое изменение
185.25%
29 октября, среда
12:30
USD
Баланс внешней торговли товарами
Акт.
Прог.
$​-94.837 млрд
Пред.
$​-85.541 млрд
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
Прог.
1.7%
Пред.
4.0%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
0.315 млн
Пред.
-0.961 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.345 млн
Пред.
-0.770 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.25%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.