- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SKF: ProShares UltraShort Financials
Курс SKF за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.07, а максимальная — 27.47.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Financials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SKF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SKF сегодня?
ProShares UltraShort Financials (SKF) сегодня оценивается на уровне 27.47. Инструмент торгуется в пределах 27.07 - 27.47, вчерашнее закрытие составило 27.13, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Financials?
ProShares UltraShort Financials в настоящее время оценивается в 27.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 185.25% и USD. Отслеживайте движения SKF на графике в реальном времени.
Как купить акции SKF?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Financials (SKF) по текущей цене 27.47. Ордера обычно размещаются около 27.47 или 27.77, тогда как 25 и 1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SKF?
Инвестирование в ProShares UltraShort Financials предполагает учет годового диапазона 8.43 - 44.19 и текущей цены 27.47. Многие сравнивают 2.65% и -16.50% перед размещением ордеров на 27.47 или 27.77. Изучайте ежедневные изменения цены SKF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Financials?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Financials (SKF) за последний год составила 44.19. Акции заметно колебались в пределах 8.43 - 44.19, сравнение с 27.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Financials на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Financials?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Financials (SKF) за год составила 8.43. Сравнение с текущими 27.47 и 8.43 - 44.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SKF?
В прошлом ProShares UltraShort Financials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.13 и 185.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.13
- Open
- 27.07
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Low
- 27.07
- High
- 27.47
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- -16.50%
- Годовое изменение
- 185.25%
- Акт.
-
- Прог.
- $-94.837 млрд
- Пред.
- $-85.541 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 4.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.315 млн
- Пред.
- -0.961 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.345 млн
- Пред.
- -0.770 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.