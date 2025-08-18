- Panoramica
SKF: ProShares UltraShort Financials
Il tasso di cambio SKF ha avuto una variazione del 1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.07 e ad un massimo di 27.47.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Financials. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SKF oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraShort Financials sono prezzate a 27.47. Viene scambiato all'interno di 27.07 - 27.47, la chiusura di ieri è stata 27.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 25. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SKF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraShort Financials pagano dividendi?
ProShares UltraShort Financials è attualmente valutato a 27.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 185.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SKF.
Come acquistare azioni SKF?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort Financials al prezzo attuale di 27.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.47 o 27.77, mentre 25 e 1.48% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SKF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SKF?
Investire in ProShares UltraShort Financials implica considerare l'intervallo annuale 8.43 - 44.19 e il prezzo attuale 27.47. Molti confrontano 2.65% e -16.50% prima di effettuare ordini su 27.47 o 27.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SKF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort Financials?
Il prezzo massimo di ProShares UltraShort Financials nell'ultimo anno è stato 44.19. All'interno di 8.43 - 44.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort Financials utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort Financials?
Il prezzo più basso di ProShares UltraShort Financials (SKF) nel corso dell'anno è stato 8.43. Confrontandolo con gli attuali 27.47 e 8.43 - 44.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SKF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SKF?
ProShares UltraShort Financials ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.13 e 185.25%.
- Chiusura Precedente
- 27.13
- Apertura
- 27.07
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Minimo
- 27.07
- Massimo
- 27.47
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- 1.25%
- Variazione Mensile
- 2.65%
- Variazione Semestrale
- -16.50%
- Variazione Annuale
- 185.25%
- Agire
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.0%
- Agire
-
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev