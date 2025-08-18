SKF: ProShares UltraShort Financials
今日SKF汇率已更改1.25%。当日，交易品种以低点27.07和高点27.47进行交易。
关注ProShares UltraShort Financials动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SKF新闻
常见问题解答
SKF股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort Financials股票今天的定价为27.47。它在27.07 - 27.47范围内交易，昨天的收盘价为27.13，交易量达到25。SKF的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort Financials股票是否支付股息？
ProShares UltraShort Financials目前的价值为27.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注185.25%和USD。实时查看图表以跟踪SKF走势。
如何购买SKF股票？
您可以以27.47的当前价格购买ProShares UltraShort Financials股票。订单通常设置在27.47或27.77附近，而25和1.48%显示市场活动。立即关注SKF的实时图表更新。
如何投资SKF股票？
投资ProShares UltraShort Financials需要考虑年度范围8.43 - 44.19和当前价格27.47。许多人在以27.47或27.77下订单之前，会比较2.65%和。实时查看SKF价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort Financials股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort Financials的最高价格是44.19。在8.43 - 44.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Financials的绩效。
ProShares UltraShort Financials股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort Financials（SKF）的最低价格为8.43。将其与当前的27.47和8.43 - 44.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SKF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SKF股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort Financials历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.13和185.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.13
- 开盘价
- 27.07
- 卖价
- 27.47
- 买价
- 27.77
- 最低价
- 27.07
- 最高价
- 27.47
- 交易量
- 25
- 日变化
- 1.25%
- 月变化
- 2.65%
- 6个月变化
- -16.50%
- 年变化
- 185.25%
- 实际值
-
- 预测值
- $-94.837 B
- 前值
- $-85.541 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 4.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.315 M
- 前值
- -0.961 M
- 实际值
-
- 预测值
- -0.345 M
- 前值
- -0.770 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值