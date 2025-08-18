- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SKF: ProShares UltraShort Financials
Le taux de change de SKF a changé de 1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.07 et à un maximum de 27.47.
Suivez la dynamique ProShares UltraShort Financials. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SKF aujourd'hui ?
L'action ProShares UltraShort Financials est cotée à 27.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 27.07 - 27.47, a clôturé hier à 27.13 et son volume d'échange a atteint 25. Le graphique en temps réel du cours de SKF présente ces mises à jour.
L'action ProShares UltraShort Financials verse-t-elle des dividendes ?
ProShares UltraShort Financials est actuellement valorisé à 27.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 185.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SKF.
Comment acheter des actions SKF ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraShort Financials au cours actuel de 27.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.47 ou de 27.77, le 25 et le 1.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SKF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SKF ?
Investir dans ProShares UltraShort Financials implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.43 - 44.19 et le prix actuel 27.47. Beaucoup comparent 2.65% et -16.50% avant de passer des ordres à 27.47 ou 27.77. Consultez le graphique du cours de SKF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraShort Financials ?
Le cours le plus élevé de ProShares UltraShort Financials l'année dernière était 44.19. Au cours de 8.43 - 44.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraShort Financials sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraShort Financials ?
Le cours le plus bas de ProShares UltraShort Financials (SKF) sur l'année a été 8.43. Sa comparaison avec 27.47 et 8.43 - 44.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SKF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SKF a-t-elle été divisée ?
ProShares UltraShort Financials a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.13 et 185.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.13
- Ouverture
- 27.07
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Plus Bas
- 27.07
- Plus Haut
- 27.47
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- 1.25%
- Changement Mensuel
- 2.65%
- Changement à 6 Mois
- -16.50%
- Changement Annuel
- 185.25%
- Act
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.0%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.2%
- Act
- -6.858 M
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Act
- 1.334 M
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Act
-
- Fcst
- Prev