Moedas / SISI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SISI: Shineco Inc
7.52 USD 0.19 (2.59%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SISI para hoje mudou para 2.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.78 e o mais alto foi 7.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Shineco Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SISI Notícias
- Shineco garante contrato de US$ 8,7 milhões e forma aliança de biotecnologia em Singapura
- Shineco secures $8.7m contract, forms Singapore biotech alliance
- Shineco breaks foreign monopoly with mass production of phospholipids
- Shineco stock rises after strategic blockchain partnership with BICC
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Shineco Shares Surge On Launch Of Blockchain-Based Cell Asset Tokenization Platform - Shineco (NASDAQ:SISI)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Shineco partners with Plus Me for blockchain-based cell tokenization
- Shineco launches blockchain division for biological cell assets
- Shineco creates digital division to combine cell assets with blockchain
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shineco announces 50:1 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Shineco completes $13.5 million private placement of common stock
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
Faixa diária
5.78 7.52
Faixa anual
0.12 7.96
- Fechamento anterior
- 7.33
- Open
- 6.25
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Low
- 5.78
- High
- 7.52
- Volume
- 190
- Mudança diária
- 2.59%
- Mudança mensal
- 28.99%
- Mudança de 6 meses
- 764.37%
- Mudança anual
- 1.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh