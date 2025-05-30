통화 / SISI
SISI: Shineco Inc
6.82 USD 0.70 (9.31%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SISI 환율이 오늘 -9.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.50이고 고가는 7.15이었습니다.
Shineco Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SISI News
- 샤인코, 870만 달러 계약 체결 및 싱가포르 바이오테크 제휴
- Shineco secures $8.7m contract, forms Singapore biotech alliance
- Shineco breaks foreign monopoly with mass production of phospholipids
- Shineco stock rises after strategic blockchain partnership with BICC
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Shineco Shares Surge On Launch Of Blockchain-Based Cell Asset Tokenization Platform - Shineco (NASDAQ:SISI)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Shineco partners with Plus Me for blockchain-based cell tokenization
- Shineco launches blockchain division for biological cell assets
- Shineco creates digital division to combine cell assets with blockchain
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shineco announces 50:1 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Shineco completes $13.5 million private placement of common stock
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
일일 변동 비율
6.50 7.15
년간 변동
0.12 7.96
- 이전 종가
- 7.52
- 시가
- 6.50
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- 저가
- 6.50
- 고가
- 7.15
- 볼륨
- 77
- 일일 변동
- -9.31%
- 월 변동
- 16.98%
- 6개월 변동
- 683.91%
- 년간 변동율
- -8.33%
20 9월, 토요일