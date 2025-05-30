Devises / SISI
SISI: Shineco Inc
6.82 USD 0.70 (9.31%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SISI a changé de -9.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.50 et à un maximum de 7.15.
Suivez la dynamique Shineco Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SISI Nouvelles
- Shineco signe un contrat de 8,7 millions $ et forme une alliance biotechnologique à Singapour
- Shineco secures $8.7m contract, forms Singapore biotech alliance
- Shineco brise le monopole étranger avec la production de masse de phospholipides
- Shineco breaks foreign monopoly with mass production of phospholipids
- Shineco stock rises after strategic blockchain partnership with BICC
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Shineco Shares Surge On Launch Of Blockchain-Based Cell Asset Tokenization Platform - Shineco (NASDAQ:SISI)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Shineco partners with Plus Me for blockchain-based cell tokenization
- Shineco launches blockchain division for biological cell assets
- Shineco creates digital division to combine cell assets with blockchain
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shineco announces 50:1 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Shineco completes $13.5 million private placement of common stock
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
Range quotidien
6.50 7.15
Range Annuel
0.12 7.96
- Clôture Précédente
- 7.52
- Ouverture
- 6.50
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- Plus Bas
- 6.50
- Plus Haut
- 7.15
- Volume
- 77
- Changement quotidien
- -9.31%
- Changement Mensuel
- 16.98%
- Changement à 6 Mois
- 683.91%
- Changement Annuel
- -8.33%
20 septembre, samedi