SISI: Shineco Inc
6.87 USD 0.65 (8.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SISI hat sich für heute um -8.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.50 bis zu einem Hoch von 7.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shineco Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SISI News
- Shineco: 8,7-Millionen-Dollar-Auftrag und neue Biotech-Allianz in Singapur
- Shineco secures $8.7m contract, forms Singapore biotech alliance
- Shineco gelingt Durchbruch: Massenproduktion von Phospholipiden bricht ausländisches Monopol
- Shineco breaks foreign monopoly with mass production of phospholipids
- Shineco stock rises after strategic blockchain partnership with BICC
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Shineco Shares Surge On Launch Of Blockchain-Based Cell Asset Tokenization Platform - Shineco (NASDAQ:SISI)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Shineco partners with Plus Me for blockchain-based cell tokenization
- Shineco launches blockchain division for biological cell assets
- Shineco creates digital division to combine cell assets with blockchain
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shineco announces 50:1 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Shineco completes $13.5 million private placement of common stock
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
Tagesspanne
6.50 7.15
Jahresspanne
0.12 7.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.52
- Eröffnung
- 6.50
- Bid
- 6.87
- Ask
- 7.17
- Tief
- 6.50
- Hoch
- 7.15
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -8.64%
- Monatsänderung
- 17.84%
- 6-Monatsänderung
- 689.66%
- Jahresänderung
- -7.66%
