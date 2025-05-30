Валюты / SISI
SISI: Shineco Inc
7.76 USD 1.17 (17.75%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SISI за сегодня изменился на 17.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 7.96.
Следите за динамикой Shineco Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SISI
- Shineco заключает контракт на $8,7 млн и формирует биотехнологический альянс в Сингапуре
- Shineco secures $8.7m contract, forms Singapore biotech alliance
- Shineco breaks foreign monopoly with mass production of phospholipids
- Shineco stock rises after strategic blockchain partnership with BICC
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Shineco Shares Surge On Launch Of Blockchain-Based Cell Asset Tokenization Platform - Shineco (NASDAQ:SISI)
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Shineco partners with Plus Me for blockchain-based cell tokenization
- Shineco launches blockchain division for biological cell assets
- Shineco creates digital division to combine cell assets with blockchain
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Shineco announces 50:1 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Shineco completes $13.5 million private placement of common stock
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.13%
Дневной диапазон
6.50 7.96
Годовой диапазон
0.12 7.96
- Предыдущее закрытие
- 6.59
- Open
- 6.85
- Bid
- 7.76
- Ask
- 8.06
- Low
- 6.50
- High
- 7.96
- Объем
- 914
- Дневное изменение
- 17.75%
- Месячное изменение
- 33.10%
- 6-месячное изменение
- 791.95%
- Годовое изменение
- 4.30%
