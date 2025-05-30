КотировкиРазделы
Валюты / SISI
Назад в Рынок акций США

SISI: Shineco Inc

7.76 USD 1.17 (17.75%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SISI за сегодня изменился на 17.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 7.96.

Следите за динамикой Shineco Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SISI

Дневной диапазон
6.50 7.96
Годовой диапазон
0.12 7.96
Предыдущее закрытие
6.59
Open
6.85
Bid
7.76
Ask
8.06
Low
6.50
High
7.96
Объем
914
Дневное изменение
17.75%
Месячное изменение
33.10%
6-месячное изменение
791.95%
Годовое изменение
4.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.