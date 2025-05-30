QuotazioniSezioni
Valute / SISI
Tornare a Azioni

SISI: Shineco Inc

6.82 USD 0.70 (9.31%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SISI ha avuto una variazione del -9.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.50 e ad un massimo di 7.15.

Segui le dinamiche di Shineco Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SISI News

Intervallo Giornaliero
6.50 7.15
Intervallo Annuale
0.12 7.96
Chiusura Precedente
7.52
Apertura
6.50
Bid
6.82
Ask
7.12
Minimo
6.50
Massimo
7.15
Volume
77
Variazione giornaliera
-9.31%
Variazione Mensile
16.98%
Variazione Semestrale
683.91%
Variazione Annuale
-8.33%
21 settembre, domenica