Valute / SISI
SISI: Shineco Inc
6.82 USD 0.70 (9.31%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SISI ha avuto una variazione del -9.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.50 e ad un massimo di 7.15.
Segui le dinamiche di Shineco Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SISI News
- Shineco ottiene un contratto da 8,7 milioni di dollari e forma un’alleanza biotech a Singapore
- Shineco secures $8.7m contract, forms Singapore biotech alliance
- Shineco breaks foreign monopoly with mass production of phospholipids
- Shineco stock rises after strategic blockchain partnership with BICC
- Shineco Shares Surge On Launch Of Blockchain-Based Cell Asset Tokenization Platform - Shineco (NASDAQ:SISI)
- Shineco partners with Plus Me for blockchain-based cell tokenization
- Shineco launches blockchain division for biological cell assets
- Shineco creates digital division to combine cell assets with blockchain
- Shineco announces 50:1 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Shineco completes $13.5 million private placement of common stock
Intervallo Giornaliero
6.50 7.15
Intervallo Annuale
0.12 7.96
- Chiusura Precedente
- 7.52
- Apertura
- 6.50
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- Minimo
- 6.50
- Massimo
- 7.15
- Volume
- 77
- Variazione giornaliera
- -9.31%
- Variazione Mensile
- 16.98%
- Variazione Semestrale
- 683.91%
- Variazione Annuale
- -8.33%
21 settembre, domenica