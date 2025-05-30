クォートセクション
通貨 / SISI
SISI: Shineco Inc

7.52 USD 0.19 (2.59%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SISIの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり5.78の安値と7.52の高値で取引されました。

Shineco Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
5.78 7.52
1年のレンジ
0.12 7.96
以前の終値
7.33
始値
6.25
買値
7.52
買値
7.82
安値
5.78
高値
7.52
出来高
190
1日の変化
2.59%
1ヶ月の変化
28.99%
6ヶ月の変化
764.37%
1年の変化
1.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K