SISI: Shineco Inc
7.52 USD 0.19 (2.59%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SISIの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり5.78の安値と7.52の高値で取引されました。
Shineco Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SISI News
- シネコ、8700万ドルの契約を確保し、シンガポールのバイオテク企業と提携
- Shineco secures $8.7m contract, forms Singapore biotech alliance
- Shineco breaks foreign monopoly with mass production of phospholipids
- Shineco stock rises after strategic blockchain partnership with BICC
- Shineco Shares Surge On Launch Of Blockchain-Based Cell Asset Tokenization Platform - Shineco (NASDAQ:SISI)
- Shineco partners with Plus Me for blockchain-based cell tokenization
- Shineco launches blockchain division for biological cell assets
- Shineco creates digital division to combine cell assets with blockchain
- Shineco announces 50:1 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Shineco completes $13.5 million private placement of common stock
1日のレンジ
5.78 7.52
1年のレンジ
0.12 7.96
- 以前の終値
- 7.33
- 始値
- 6.25
- 買値
- 7.52
- 買値
- 7.82
- 安値
- 5.78
- 高値
- 7.52
- 出来高
- 190
- 1日の変化
- 2.59%
- 1ヶ月の変化
- 28.99%
- 6ヶ月の変化
- 764.37%
- 1年の変化
- 1.08%
