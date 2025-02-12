Moedas / SFL
SFL: SFL Corporation Ltd
8.09 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SFL para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.01 e o mais alto foi 8.10.
Veja a dinâmica do par de moedas SFL Corporation Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SFL Notícias
Faixa diária
8.01 8.10
Faixa anual
6.78 11.86
- Fechamento anterior
- 8.09
- Open
- 8.08
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- Low
- 8.01
- High
- 8.10
- Volume
- 341
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.61%
- Mudança de 6 meses
- -2.06%
- Mudança anual
- -29.41%
