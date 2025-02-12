Devises / SFL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SFL: SFL Corporation Ltd
7.85 USD 0.21 (2.61%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SFL a changé de -2.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.82 et à un maximum de 8.04.
Suivez la dynamique SFL Corporation Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFL Nouvelles
- SFL Corporation: Weighing The Fallout Of A Dividend Cut And An Idle Hercules Rig
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: SFL Corporation Q2 2025 surprises with positive EPS
- SFL (SFL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SFL Cuts Dividend Amid Fleet Renewal
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ship Finance International stock price target lowered to $10 at BTIG
- SFL stock falls after cutting dividend on weaker drilling market
- SFLoration Ltd earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- SFL Corporation: Decent Yield With Debt Troubles (NYSE:SFL)
- SFLoration Ltd earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Undercovered Dozen: Richtech Robotics, Intesa Sanpaolo, BeiGene, Analog Devices +
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Crypto stocks down after bitcoin slump
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What To Expect From SFL Corporation's Q4 Numbers, And Beyond? (NYSE:SFL)
Range quotidien
7.82 8.04
Range Annuel
6.78 11.86
- Clôture Précédente
- 8.06
- Ouverture
- 8.04
- Bid
- 7.85
- Ask
- 8.15
- Plus Bas
- 7.82
- Plus Haut
- 8.04
- Volume
- 1.271 K
- Changement quotidien
- -2.61%
- Changement Mensuel
- -3.56%
- Changement à 6 Mois
- -4.96%
- Changement Annuel
- -31.50%
20 septembre, samedi