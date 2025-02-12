Валюты / SFL
SFL: SFL Corporation Ltd
7.97 USD 0.05 (0.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFL за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.93, а максимальная — 8.02.
Следите за динамикой SFL Corporation Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.93 8.02
Годовой диапазон
6.78 11.86
- Предыдущее закрытие
- 8.02
- Open
- 8.02
- Bid
- 7.97
- Ask
- 8.27
- Low
- 7.93
- High
- 8.02
- Объем
- 1.154 K
- Дневное изменение
- -0.62%
- Месячное изменение
- -2.09%
- 6-месячное изменение
- -3.51%
- Годовое изменение
- -30.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.