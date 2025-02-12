Währungen / SFL
SFL: SFL Corporation Ltd
8.06 USD 0.03 (0.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFL hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.01 bis zu einem Hoch von 8.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die SFL Corporation Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SFL News
- SFL Corporation: Weighing The Fallout Of A Dividend Cut And An Idle Hercules Rig
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: SFL Corporation Q2 2025 surprises with positive EPS
- SFL (SFL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SFL Cuts Dividend Amid Fleet Renewal
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ship Finance International stock price target lowered to $10 at BTIG
- SFL stock falls after cutting dividend on weaker drilling market
- SFLoration Ltd earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- SFL Corporation: Decent Yield With Debt Troubles (NYSE:SFL)
- SFLoration Ltd earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Undercovered Dozen: Richtech Robotics, Intesa Sanpaolo, BeiGene, Analog Devices +
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Crypto stocks down after bitcoin slump
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What To Expect From SFL Corporation's Q4 Numbers, And Beyond? (NYSE:SFL)
Tagesspanne
8.01 8.13
Jahresspanne
6.78 11.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.09
- Eröffnung
- 8.08
- Bid
- 8.06
- Ask
- 8.36
- Tief
- 8.01
- Hoch
- 8.13
- Volumen
- 931
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- -0.98%
- 6-Monatsänderung
- -2.42%
- Jahresänderung
- -29.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K