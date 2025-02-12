KurseKategorien
SFL: SFL Corporation Ltd

8.06 USD 0.03 (0.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SFL hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.01 bis zu einem Hoch von 8.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die SFL Corporation Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.01 8.13
Jahresspanne
6.78 11.86
Vorheriger Schlusskurs
8.09
Eröffnung
8.08
Bid
8.06
Ask
8.36
Tief
8.01
Hoch
8.13
Volumen
931
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
-0.98%
6-Monatsänderung
-2.42%
Jahresänderung
-29.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K