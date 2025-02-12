Valute / SFL
SFL: SFL Corporation Ltd
7.85 USD 0.21 (2.61%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFL ha avuto una variazione del -2.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.82 e ad un massimo di 8.04.
Segui le dinamiche di SFL Corporation Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.82 8.04
Intervallo Annuale
6.78 11.86
- Chiusura Precedente
- 8.06
- Apertura
- 8.04
- Bid
- 7.85
- Ask
- 8.15
- Minimo
- 7.82
- Massimo
- 8.04
- Volume
- 1.271 K
- Variazione giornaliera
- -2.61%
- Variazione Mensile
- -3.56%
- Variazione Semestrale
- -4.96%
- Variazione Annuale
- -31.50%
20 settembre, sabato