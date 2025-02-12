货币 / SFL
SFL: SFL Corporation Ltd
8.10 USD 0.13 (1.63%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SFL汇率已更改1.63%。当日，交易品种以低点7.97和高点8.17进行交易。
关注SFL Corporation Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.97 8.17
年范围
6.78 11.86
- 前一天收盘价
- 7.97
- 开盘价
- 7.97
- 卖价
- 8.10
- 买价
- 8.40
- 最低价
- 7.97
- 最高价
- 8.17
- 交易量
- 590
- 日变化
- 1.63%
- 月变化
- -0.49%
- 6个月变化
- -1.94%
- 年变化
- -29.32%
