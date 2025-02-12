Divisas / SFL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SFL: SFL Corporation Ltd
8.09 USD 0.12 (1.51%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SFL de hoy ha cambiado un 1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.97, mientras que el máximo ha alcanzado 8.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SFL Corporation Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SFL News
- SFL Corporation: Weighing The Fallout Of A Dividend Cut And An Idle Hercules Rig
- Palantir, AMD Slide as Market Cap Stock Movers Dominate Tuesday Trading
- Nasdaq Down Over 300 Points; Medtronic Posts Upbeat Earnings - Laser Photonics (NASDAQ:LASE), Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI)
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: SFL Corporation Q2 2025 surprises with positive EPS
- SFL (SFL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SFL Cuts Dividend Amid Fleet Renewal
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Ship Finance International stock price target lowered to $10 at BTIG
- SFL stock falls after cutting dividend on weaker drilling market
- SFLoration Ltd earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- SFL Corporation: Decent Yield With Debt Troubles (NYSE:SFL)
- SFLoration Ltd earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Undercovered Dozen: Richtech Robotics, Intesa Sanpaolo, BeiGene, Analog Devices +
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- Crypto stocks down after bitcoin slump
- SFL Corporation Ltd. (SFL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What To Expect From SFL Corporation's Q4 Numbers, And Beyond? (NYSE:SFL)
Rango diario
7.97 8.17
Rango anual
6.78 11.86
- Cierres anteriores
- 7.97
- Open
- 7.97
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- Low
- 7.97
- High
- 8.17
- Volumen
- 1.305 K
- Cambio diario
- 1.51%
- Cambio mensual
- -0.61%
- Cambio a 6 meses
- -2.06%
- Cambio anual
- -29.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B