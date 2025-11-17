- Visão do mercado
SEVNR: Seven Hills Realty Trust
A taxa do SEVNR para hoje mudou para -0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0501 e o mais alto foi 0.0700.
Veja a dinâmica do par de moedas Seven Hills Realty Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SEVNR hoje?
Hoje Seven Hills Realty Trust (SEVNR) está avaliado em 0.0693. O instrumento é negociado dentro de 0.0501 - 0.0700, o fechamento de ontem foi 0.0699, e o volume de negociação atingiu 144. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SEVNR em tempo real.
As ações de Seven Hills Realty Trust pagam dividendos?
Atualmente Seven Hills Realty Trust está avaliado em 0.0693. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -37.00% e USD. Monitore os movimentos de SEVNR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SEVNR?
Você pode comprar ações de Seven Hills Realty Trust (SEVNR) pelo preço atual 0.0693. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0693 ou 0.0723, enquanto 144 e 15.50% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SEVNR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SEVNR?
Investir em Seven Hills Realty Trust envolve considerar a faixa anual 0.0310 - 0.4900 e o preço atual 0.0693. Muitos comparam -37.00% e -37.00% antes de enviar ordens em 0.0693 ou 0.0723. Estude as mudanças diárias de preço de SEVNR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Seven Hills Realty Trust?
O maior preço de Seven Hills Realty Trust (SEVNR) no último ano foi 0.4900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0310 - 0.4900, e a comparação com 0.0699 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Seven Hills Realty Trust no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Seven Hills Realty Trust?
O menor preço de Seven Hills Realty Trust (SEVNR) no ano foi 0.0310. A comparação com o preço atual 0.0693 e 0.0310 - 0.4900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SEVNR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SEVNR?
No passado Seven Hills Realty Trust passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0699 e -37.00% após os eventos corporativos.
