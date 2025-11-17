- Обзор рынка
SEVNR: Seven Hills Realty Trust
Курс SEVNR за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0501, а максимальная — 0.0700.
Следите за динамикой Seven Hills Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEVNR сегодня?
Seven Hills Realty Trust (SEVNR) сегодня оценивается на уровне 0.0693. Инструмент торгуется в пределах 0.0501 - 0.0700, вчерашнее закрытие составило 0.0699, а торговый объем достиг 144. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEVNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Seven Hills Realty Trust?
Seven Hills Realty Trust в настоящее время оценивается в 0.0693. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.00% и USD. Отслеживайте движения SEVNR на графике в реальном времени.
Как купить акции SEVNR?
Вы можете купить акции Seven Hills Realty Trust (SEVNR) по текущей цене 0.0693. Ордера обычно размещаются около 0.0693 или 0.0723, тогда как 144 и 15.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEVNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEVNR?
Инвестирование в Seven Hills Realty Trust предполагает учет годового диапазона 0.0310 - 0.4900 и текущей цены 0.0693. Многие сравнивают -37.00% и -37.00% перед размещением ордеров на 0.0693 или 0.0723. Изучайте ежедневные изменения цены SEVNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Seven Hills Realty Trust?
Самая высокая цена Seven Hills Realty Trust (SEVNR) за последний год составила 0.4900. Акции заметно колебались в пределах 0.0310 - 0.4900, сравнение с 0.0699 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Seven Hills Realty Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Seven Hills Realty Trust?
Самая низкая цена Seven Hills Realty Trust (SEVNR) за год составила 0.0310. Сравнение с текущими 0.0693 и 0.0310 - 0.4900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEVNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEVNR?
В прошлом Seven Hills Realty Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0699 и -37.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0699
- Open
- 0.0600
- Bid
- 0.0693
- Ask
- 0.0723
- Low
- 0.0501
- High
- 0.0700
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- -37.00%
- 6-месячное изменение
- -37.00%
- Годовое изменение
- -37.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 9.9
- Пред.
- 10.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.