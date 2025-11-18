- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SEVNR: Seven Hills Realty Trust
Der Wechselkurs von SEVNR hat sich für heute um -26.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0501 bis zu einem Hoch von 0.0700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seven Hills Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SEVNR heute?
Die Aktie von Seven Hills Realty Trust (SEVNR) notiert heute bei 0.0514. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.0501 - 0.0700 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0699 und das Handelsvolumen erreichte 418. Das Live-Chart von SEVNR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SEVNR Dividenden?
Seven Hills Realty Trust wird derzeit mit 0.0514 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -53.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SEVNR zu verfolgen.
Wie kaufe ich SEVNR-Aktien?
Sie können Aktien von Seven Hills Realty Trust (SEVNR) zum aktuellen Kurs von 0.0514 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0514 oder 0.0544 platziert, während 418 und -14.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SEVNR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SEVNR-Aktien?
Bei einer Investition in Seven Hills Realty Trust müssen die jährliche Spanne 0.0310 - 0.4900 und der aktuelle Kurs 0.0514 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -53.27% und -53.27%, bevor sie Orders zu 0.0514 oder 0.0544 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SEVNR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Seven Hills Realty Trust?
Der höchste Kurs von Seven Hills Realty Trust (SEVNR) im vergangenen Jahr lag bei 0.4900. Innerhalb von 0.0310 - 0.4900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0699 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Seven Hills Realty Trust mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Seven Hills Realty Trust?
Der niedrigste Kurs von Seven Hills Realty Trust (SEVNR) im Laufe des Jahres betrug 0.0310. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0514 und der Spanne 0.0310 - 0.4900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SEVNR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SEVNR statt?
Seven Hills Realty Trust hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0699 und -53.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0699
- Eröffnung
- 0.0600
- Bid
- 0.0514
- Ask
- 0.0544
- Tief
- 0.0501
- Hoch
- 0.0700
- Volumen
- 418
- Tagesänderung
- -26.47%
- Monatsänderung
- -53.27%
- 6-Monatsänderung
- -53.27%
- Jahresänderung
- -53.27%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B