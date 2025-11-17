- Panorámica
SEVNR: Seven Hills Realty Trust
El tipo de cambio de SEVNR de hoy ha cambiado un -0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0501, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Seven Hills Realty Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SEVNR hoy?
Seven Hills Realty Trust (SEVNR) se evalúa hoy en 0.0693. El instrumento se negocia dentro de 0.0501 - 0.0700; el cierre de ayer ha sido 0.0699 y el volumen comercial ha alcanzado 144. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SEVNR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Seven Hills Realty Trust?
Seven Hills Realty Trust se evalúa actualmente en 0.0693. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -37.00% y USD. Monitoree los movimientos de SEVNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SEVNR?
Puede comprar acciones de Seven Hills Realty Trust (SEVNR) al precio actual de 0.0693. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0693 o 0.0723, mientras que 144 y 15.50% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SEVNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SEVNR?
Invertir en Seven Hills Realty Trust implica tener en cuenta el rango anual 0.0310 - 0.4900 y el precio actual 0.0693. Muchos comparan -37.00% y -37.00% antes de colocar órdenes en 0.0693 o 0.0723. Estudie los cambios diarios de precios de SEVNR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Seven Hills Realty Trust?
El precio más alto de Seven Hills Realty Trust (SEVNR) en el último año ha sido 0.4900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0310 - 0.4900, una comparación con 0.0699 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Seven Hills Realty Trust en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Seven Hills Realty Trust?
El precio más bajo de Seven Hills Realty Trust (SEVNR) para el año ha sido 0.0310. La comparación con los actuales 0.0693 y 0.0310 - 0.4900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SEVNR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SEVNR?
En el pasado, Seven Hills Realty Trust ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0699 y -37.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0699
- Open
- 0.0600
- Bid
- 0.0693
- Ask
- 0.0723
- Low
- 0.0501
- High
- 0.0700
- Volumen
- 144
- Cambio diario
- -0.86%
- Cambio mensual
- -37.00%
- Cambio a 6 meses
- -37.00%
- Cambio anual
- -37.00%
- Act.
-
- Pronós.
- 9.9
- Prev.
- 10.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.