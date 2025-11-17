- Panoramica
SEVNR: Seven Hills Realty Trust
Il tasso di cambio SEVNR ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0501 e ad un massimo di 0.0700.
Segui le dinamiche di Seven Hills Realty Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SEVNR oggi?
Oggi le azioni Seven Hills Realty Trust sono prezzate a 0.0693. Viene scambiato all'interno di 0.0501 - 0.0700, la chiusura di ieri è stata 0.0699 e il volume degli scambi ha raggiunto 144. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SEVNR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Seven Hills Realty Trust pagano dividendi?
Seven Hills Realty Trust è attualmente valutato a 0.0693. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -37.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SEVNR.
Come acquistare azioni SEVNR?
Puoi acquistare azioni Seven Hills Realty Trust al prezzo attuale di 0.0693. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0693 o 0.0723, mentre 144 e 15.50% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SEVNR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SEVNR?
Investire in Seven Hills Realty Trust implica considerare l'intervallo annuale 0.0310 - 0.4900 e il prezzo attuale 0.0693. Molti confrontano -37.00% e -37.00% prima di effettuare ordini su 0.0693 o 0.0723. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SEVNR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Seven Hills Realty Trust?
Il prezzo massimo di Seven Hills Realty Trust nell'ultimo anno è stato 0.4900. All'interno di 0.0310 - 0.4900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0699 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Seven Hills Realty Trust utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Seven Hills Realty Trust?
Il prezzo più basso di Seven Hills Realty Trust (SEVNR) nel corso dell'anno è stato 0.0310. Confrontandolo con gli attuali 0.0693 e 0.0310 - 0.4900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SEVNR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SEVNR?
Seven Hills Realty Trust ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0699 e -37.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0699
- Apertura
- 0.0600
- Bid
- 0.0693
- Ask
- 0.0723
- Minimo
- 0.0501
- Massimo
- 0.0700
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- -37.00%
- Variazione Semestrale
- -37.00%
- Variazione Annuale
- -37.00%
