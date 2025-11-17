- 概要
SEVNR: Seven Hills Realty Trust
SEVNRの今日の為替レートは、-0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0501の安値と0.0700の高値で取引されました。
Seven Hills Realty Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SEVNR株の現在の価格は？
Seven Hills Realty Trustの株価は本日0.0693です。0.0501 - 0.0700内で取引され、前日の終値は0.0699、取引量は144に達しました。SEVNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Seven Hills Realty Trustの株は配当を出しますか？
Seven Hills Realty Trustの現在の価格は0.0693です。配当方針は会社によりますが、投資家は-37.00%やUSDにも注目します。SEVNRの動きはライブチャートで確認できます。
SEVNR株を買う方法は？
Seven Hills Realty Trustの株は現在0.0693で購入可能です。注文は通常0.0693または0.0723付近で行われ、144や15.50%が市場の動きを示します。SEVNRの最新情報はライブチャートで確認できます。
SEVNR株に投資する方法は？
Seven Hills Realty Trustへの投資では、年間の値幅0.0310 - 0.4900と現在の0.0693を考慮します。注文は多くの場合0.0693や0.0723で行われる前に、-37.00%や-37.00%と比較されます。SEVNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Seven Hills Realty Trustの株の最高値は？
Seven Hills Realty Trustの過去1年の最高値は0.4900でした。0.0310 - 0.4900内で株価は大きく変動し、0.0699と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Seven Hills Realty Trustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Seven Hills Realty Trustの株の最低値は？
Seven Hills Realty Trust(SEVNR)の年間最安値は0.0310でした。現在の0.0693や0.0310 - 0.4900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SEVNRの動きはライブチャートで確認できます。
SEVNRの株式分割はいつ行われましたか？
Seven Hills Realty Trustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0699、-37.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0699
- 始値
- 0.0600
- 買値
- 0.0693
- 買値
- 0.0723
- 安値
- 0.0501
- 高値
- 0.0700
- 出来高
- 144
- 1日の変化
- -0.86%
- 1ヶ月の変化
- -37.00%
- 6ヶ月の変化
- -37.00%
- 1年の変化
- -37.00%
