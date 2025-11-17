SEVNR: Seven Hills Realty Trust
今日SEVNR汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点0.0501和高点0.0700进行交易。
关注Seven Hills Realty Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SEVNR股票今天的价格是多少？
Seven Hills Realty Trust股票今天的定价为0.0693。它在0.0501 - 0.0700范围内交易，昨天的收盘价为0.0699，交易量达到144。SEVNR的实时价格图表显示了这些更新。
Seven Hills Realty Trust股票是否支付股息？
Seven Hills Realty Trust目前的价值为0.0693。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.00%和USD。实时查看图表以跟踪SEVNR走势。
如何购买SEVNR股票？
您可以以0.0693的当前价格购买Seven Hills Realty Trust股票。订单通常设置在0.0693或0.0723附近，而144和15.50%显示市场活动。立即关注SEVNR的实时图表更新。
如何投资SEVNR股票？
投资Seven Hills Realty Trust需要考虑年度范围0.0310 - 0.4900和当前价格0.0693。许多人在以0.0693或0.0723下订单之前，会比较-37.00%和。实时查看SEVNR价格图表，了解每日变化。
Seven Hills Realty Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Seven Hills Realty Trust的最高价格是0.4900。在0.0310 - 0.4900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Seven Hills Realty Trust的绩效。
Seven Hills Realty Trust股票的最低价格是多少？
Seven Hills Realty Trust（SEVNR）的最低价格为0.0310。将其与当前的0.0693和0.0310 - 0.4900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEVNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEVNR股票是什么时候拆分的？
Seven Hills Realty Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0699和-37.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0699
- 开盘价
- 0.0600
- 卖价
- 0.0693
- 买价
- 0.0723
- 最低价
- 0.0501
- 最高价
- 0.0700
- 交易量
- 144
- 日变化
- -0.86%
- 月变化
- -37.00%
- 6个月变化
- -37.00%
- 年变化
- -37.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 9.9
- 前值
- 10.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值