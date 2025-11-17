SEVNR股票今天的价格是多少？ Seven Hills Realty Trust股票今天的定价为0.0693。它在0.0501 - 0.0700范围内交易，昨天的收盘价为0.0699，交易量达到144。SEVNR的实时价格图表显示了这些更新。

Seven Hills Realty Trust股票是否支付股息？ Seven Hills Realty Trust目前的价值为0.0693。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.00%和USD。实时查看图表以跟踪SEVNR走势。

如何购买SEVNR股票？ 您可以以0.0693的当前价格购买Seven Hills Realty Trust股票。订单通常设置在0.0693或0.0723附近，而144和15.50%显示市场活动。立即关注SEVNR的实时图表更新。

如何投资SEVNR股票？ 投资Seven Hills Realty Trust需要考虑年度范围0.0310 - 0.4900和当前价格0.0693。许多人在以0.0693或0.0723下订单之前，会比较-37.00%和。实时查看SEVNR价格图表，了解每日变化。

Seven Hills Realty Trust股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Seven Hills Realty Trust的最高价格是0.4900。在0.0310 - 0.4900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Seven Hills Realty Trust的绩效。

Seven Hills Realty Trust股票的最低价格是多少？ Seven Hills Realty Trust（SEVNR）的最低价格为0.0310。将其与当前的0.0693和0.0310 - 0.4900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEVNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。