SEVNR: Seven Hills Realty Trust
Le taux de change de SEVNR a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0501 et à un maximum de 0.0700.
Suivez la dynamique Seven Hills Realty Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SEVNR aujourd'hui ?
L'action Seven Hills Realty Trust est cotée à 0.0693 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.0501 - 0.0700, a clôturé hier à 0.0699 et son volume d'échange a atteint 144. Le graphique en temps réel du cours de SEVNR présente ces mises à jour.
L'action Seven Hills Realty Trust verse-t-elle des dividendes ?
Seven Hills Realty Trust est actuellement valorisé à 0.0693. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -37.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SEVNR.
Comment acheter des actions SEVNR ?
Vous pouvez acheter des actions Seven Hills Realty Trust au cours actuel de 0.0693. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0693 ou de 0.0723, le 144 et le 15.50% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SEVNR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SEVNR ?
Investir dans Seven Hills Realty Trust implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0310 - 0.4900 et le prix actuel 0.0693. Beaucoup comparent -37.00% et -37.00% avant de passer des ordres à 0.0693 ou 0.0723. Consultez le graphique du cours de SEVNR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Seven Hills Realty Trust ?
Le cours le plus élevé de Seven Hills Realty Trust l'année dernière était 0.4900. Au cours de 0.0310 - 0.4900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0699 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Seven Hills Realty Trust sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Seven Hills Realty Trust ?
Le cours le plus bas de Seven Hills Realty Trust (SEVNR) sur l'année a été 0.0310. Sa comparaison avec 0.0693 et 0.0310 - 0.4900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SEVNR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SEVNR a-t-elle été divisée ?
Seven Hills Realty Trust a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0699 et -37.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0699
- Ouverture
- 0.0600
- Bid
- 0.0693
- Ask
- 0.0723
- Plus Bas
- 0.0501
- Plus Haut
- 0.0700
- Volume
- 144
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- -37.00%
- Changement à 6 Mois
- -37.00%
- Changement Annuel
- -37.00%
