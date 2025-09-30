- Visão do mercado
SEGG: Lottery.Com Inc.
A taxa do SEGG para hoje mudou para -7.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.4000 e o mais alto foi 4.9700.
Veja a dinâmica do par de moedas Lottery.Com Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SEGG hoje?
Hoje Lottery.Com Inc. (SEGG) está avaliado em 4.4600. O instrumento é negociado dentro de -7.28%, o fechamento de ontem foi 4.8100, e o volume de negociação atingiu 133. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SEGG em tempo real.
As ações de Lottery.Com Inc. pagam dividendos?
Atualmente Lottery.Com Inc. está avaliado em 4.4600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 237.88% e USD. Monitore os movimentos de SEGG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SEGG?
Você pode comprar ações de Lottery.Com Inc. (SEGG) pelo preço atual 4.4600. Ordens geralmente são executadas perto de 4.4600 ou 4.4630, enquanto 133 e -10.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SEGG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SEGG?
Investir em Lottery.Com Inc. envolve considerar a faixa anual 0.5401 - 7.0000 e o preço atual 4.4600. Muitos comparam -7.47% e 237.88% antes de enviar ordens em 4.4600 ou 4.4630. Estude as mudanças diárias de preço de SEGG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Lottery.Com Inc.?
O maior preço de Lottery.Com Inc. (SEGG) no último ano foi 7.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.5401 - 7.0000, e a comparação com 4.8100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Lottery.Com Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Lottery.Com Inc.?
O menor preço de Lottery.Com Inc. (SEGG) no ano foi 0.5401. A comparação com o preço atual 4.4600 e 0.5401 - 7.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SEGG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SEGG?
No passado Lottery.Com Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.8100 e 237.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.8100
- Open
- 4.9700
- Bid
- 4.4600
- Ask
- 4.4630
- Low
- 4.4000
- High
- 4.9700
- Volume
- 133
- Mudança diária
- -7.28%
- Mudança mensal
- -7.47%
- Mudança de 6 meses
- 237.88%
- Mudança anual
- 237.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4