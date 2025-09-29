- Panorámica
SEGG: Lottery.Com Inc.
El tipo de cambio de SEGG de hoy ha cambiado un -7.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.4000, mientras que el máximo ha alcanzado 4.9700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lottery.Com Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SEGG hoy?
Lottery.Com Inc. (SEGG) se evalúa hoy en 4.4600. El instrumento se negocia dentro de -7.28%; el cierre de ayer ha sido 4.8100 y el volumen comercial ha alcanzado 133. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SEGG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Lottery.Com Inc.?
Lottery.Com Inc. se evalúa actualmente en 4.4600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 237.88% y USD. Monitoree los movimientos de SEGG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SEGG?
Puede comprar acciones de Lottery.Com Inc. (SEGG) al precio actual de 4.4600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.4600 o 4.4630, mientras que 133 y -10.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SEGG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SEGG?
Invertir en Lottery.Com Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.5401 - 7.0000 y el precio actual 4.4600. Muchos comparan -7.47% y 237.88% antes de colocar órdenes en 4.4600 o 4.4630. Estudie los cambios diarios de precios de SEGG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Lottery.Com Inc.?
El precio más alto de Lottery.Com Inc. (SEGG) en el último año ha sido 7.0000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.5401 - 7.0000, una comparación con 4.8100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Lottery.Com Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Lottery.Com Inc.?
El precio más bajo de Lottery.Com Inc. (SEGG) para el año ha sido 0.5401. La comparación con los actuales 4.4600 y 0.5401 - 7.0000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SEGG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SEGG?
En el pasado, Lottery.Com Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.8100 y 237.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.8100
- Open
- 4.9700
- Bid
- 4.4600
- Ask
- 4.4630
- Low
- 4.4000
- High
- 4.9700
- Volumen
- 133
- Cambio diario
- -7.28%
- Cambio mensual
- -7.47%
- Cambio a 6 meses
- 237.88%
- Cambio anual
- 237.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.