- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SEGG: Lottery.Com Inc.
Курс SEGG за сегодня изменился на -6.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.4000, а максимальная — 4.9700.
Следите за динамикой Lottery.Com Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEGG сегодня?
Lottery.Com Inc. (SEGG) сегодня оценивается на уровне 4.5000. Инструмент торгуется в пределах -6.44%, вчерашнее закрытие составило 4.8100, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lottery.Com Inc.?
Lottery.Com Inc. в настоящее время оценивается в 4.5000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 240.91% и USD. Отслеживайте движения SEGG на графике в реальном времени.
Как купить акции SEGG?
Вы можете купить акции Lottery.Com Inc. (SEGG) по текущей цене 4.5000. Ордера обычно размещаются около 4.5000 или 4.5030, тогда как 111 и -9.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEGG?
Инвестирование в Lottery.Com Inc. предполагает учет годового диапазона 0.5401 - 7.0000 и текущей цены 4.5000. Многие сравнивают -6.64% и 240.91% перед размещением ордеров на 4.5000 или 4.5030. Изучайте ежедневные изменения цены SEGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Lottery.Com Inc.?
Самая высокая цена Lottery.Com Inc. (SEGG) за последний год составила 7.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.5401 - 7.0000, сравнение с 4.8100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lottery.Com Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Lottery.Com Inc.?
Самая низкая цена Lottery.Com Inc. (SEGG) за год составила 0.5401. Сравнение с текущими 4.5000 и 0.5401 - 7.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEGG?
В прошлом Lottery.Com Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.8100 и 240.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.8100
- Open
- 4.9700
- Bid
- 4.5000
- Ask
- 4.5030
- Low
- 4.4000
- High
- 4.9700
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- -6.44%
- Месячное изменение
- -6.64%
- 6-месячное изменение
- 240.91%
- Годовое изменение
- 240.91%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%