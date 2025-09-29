КотировкиРазделы
Валюты / SEGG
Назад в Рынок акций США

SEGG: Lottery.Com Inc.

4.5000 USD 0.3100 (6.44%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SEGG за сегодня изменился на -6.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.4000, а максимальная — 4.9700.

Следите за динамикой Lottery.Com Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEGG сегодня?

Lottery.Com Inc. (SEGG) сегодня оценивается на уровне 4.5000. Инструмент торгуется в пределах -6.44%, вчерашнее закрытие составило 4.8100, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lottery.Com Inc.?

Lottery.Com Inc. в настоящее время оценивается в 4.5000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 240.91% и USD. Отслеживайте движения SEGG на графике в реальном времени.

Как купить акции SEGG?

Вы можете купить акции Lottery.Com Inc. (SEGG) по текущей цене 4.5000. Ордера обычно размещаются около 4.5000 или 4.5030, тогда как 111 и -9.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEGG?

Инвестирование в Lottery.Com Inc. предполагает учет годового диапазона 0.5401 - 7.0000 и текущей цены 4.5000. Многие сравнивают -6.64% и 240.91% перед размещением ордеров на 4.5000 или 4.5030. Изучайте ежедневные изменения цены SEGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lottery.Com Inc.?

Самая высокая цена Lottery.Com Inc. (SEGG) за последний год составила 7.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.5401 - 7.0000, сравнение с 4.8100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lottery.Com Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lottery.Com Inc.?

Самая низкая цена Lottery.Com Inc. (SEGG) за год составила 0.5401. Сравнение с текущими 4.5000 и 0.5401 - 7.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEGG?

В прошлом Lottery.Com Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.8100 и 240.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.4000 4.9700
Годовой диапазон
0.5401 7.0000
Предыдущее закрытие
4.8100
Open
4.9700
Bid
4.5000
Ask
4.5030
Low
4.4000
High
4.9700
Объем
111
Дневное изменение
-6.44%
Месячное изменение
-6.64%
6-месячное изменение
240.91%
Годовое изменение
240.91%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.