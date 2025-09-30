- Übersicht
SEGG: Lottery.Com Inc.
Der Wechselkurs von SEGG hat sich für heute um -7.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.4000 bis zu einem Hoch von 4.9700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lottery.Com Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SEGG heute?
Die Aktie von Lottery.Com Inc. (SEGG) notiert heute bei 4.4600. Sie wird innerhalb einer Spanne von -7.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.8100 und das Handelsvolumen erreichte 133. Das Live-Chart von SEGG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SEGG Dividenden?
Lottery.Com Inc. wird derzeit mit 4.4600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 237.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SEGG zu verfolgen.
Wie kaufe ich SEGG-Aktien?
Sie können Aktien von Lottery.Com Inc. (SEGG) zum aktuellen Kurs von 4.4600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.4600 oder 4.4630 platziert, während 133 und -10.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SEGG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SEGG-Aktien?
Bei einer Investition in Lottery.Com Inc. müssen die jährliche Spanne 0.5401 - 7.0000 und der aktuelle Kurs 4.4600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -7.47% und 237.88%, bevor sie Orders zu 4.4600 oder 4.4630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SEGG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Lottery.Com Inc.?
Der höchste Kurs von Lottery.Com Inc. (SEGG) im vergangenen Jahr lag bei 7.0000. Innerhalb von 0.5401 - 7.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.8100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Lottery.Com Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Lottery.Com Inc.?
Der niedrigste Kurs von Lottery.Com Inc. (SEGG) im Laufe des Jahres betrug 0.5401. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.4600 und der Spanne 0.5401 - 7.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SEGG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SEGG statt?
Lottery.Com Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.8100 und 237.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.8100
- Eröffnung
- 4.9700
- Bid
- 4.4600
- Ask
- 4.4630
- Tief
- 4.4000
- Hoch
- 4.9700
- Volumen
- 133
- Tagesänderung
- -7.28%
- Monatsänderung
- -7.47%
- 6-Monatsänderung
- 237.88%
- Jahresänderung
- 237.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4