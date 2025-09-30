- Aperçu
SEGG: Lottery.Com Inc.
Le taux de change de SEGG a changé de -7.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.4000 et à un maximum de 4.9700.
Suivez la dynamique Lottery.Com Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SEGG aujourd'hui ?
L'action Lottery.Com Inc. est cotée à 4.4600 aujourd'hui. Elle se négocie dans -7.28%, a clôturé hier à 4.8100 et son volume d'échange a atteint 133. Le graphique en temps réel du cours de SEGG présente ces mises à jour.
L'action Lottery.Com Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Lottery.Com Inc. est actuellement valorisé à 4.4600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 237.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SEGG.
Comment acheter des actions SEGG ?
Vous pouvez acheter des actions Lottery.Com Inc. au cours actuel de 4.4600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.4600 ou de 4.4630, le 133 et le -10.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SEGG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SEGG ?
Investir dans Lottery.Com Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.5401 - 7.0000 et le prix actuel 4.4600. Beaucoup comparent -7.47% et 237.88% avant de passer des ordres à 4.4600 ou 4.4630. Consultez le graphique du cours de SEGG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Lottery.Com Inc. ?
Le cours le plus élevé de Lottery.Com Inc. l'année dernière était 7.0000. Au cours de 0.5401 - 7.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.8100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Lottery.Com Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Lottery.Com Inc. ?
Le cours le plus bas de Lottery.Com Inc. (SEGG) sur l'année a été 0.5401. Sa comparaison avec 4.4600 et 0.5401 - 7.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SEGG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SEGG a-t-elle été divisée ?
Lottery.Com Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.8100 et 237.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.8100
- Ouverture
- 4.9700
- Bid
- 4.4600
- Ask
- 4.4630
- Plus Bas
- 4.4000
- Plus Haut
- 4.9700
- Volume
- 133
- Changement quotidien
- -7.28%
- Changement Mensuel
- -7.47%
- Changement à 6 Mois
- 237.88%
- Changement Annuel
- 237.88%
