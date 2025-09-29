报价部分
SEGG: Lottery.Com Inc.

4.4600 USD 0.3500 (7.28%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SEGG汇率已更改-7.28%。当日，交易品种以低点4.4000和高点4.9700进行交易。

关注Lottery.Com Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SEGG股票今天的价格是多少？

Lottery.Com Inc.股票今天的定价为4.4600。它在-7.28%范围内交易，昨天的收盘价为4.8100，交易量达到133。SEGG的实时价格图表显示了这些更新。

Lottery.Com Inc.股票是否支付股息？

Lottery.Com Inc.目前的价值为4.4600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注237.88%和USD。实时查看图表以跟踪SEGG走势。

如何购买SEGG股票？

您可以以4.4600的当前价格购买Lottery.Com Inc.股票。订单通常设置在4.4600或4.4630附近，而133和-10.26%显示市场活动。立即关注SEGG的实时图表更新。

如何投资SEGG股票？

投资Lottery.Com Inc.需要考虑年度范围0.5401 - 7.0000和当前价格4.4600。许多人在以4.4600或4.4630下订单之前，会比较-7.47%和。实时查看SEGG价格图表，了解每日变化。

Lottery.Com Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Lottery.Com Inc.的最高价格是7.0000。在0.5401 - 7.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lottery.Com Inc.的绩效。

Lottery.Com Inc.股票的最低价格是多少？

Lottery.Com Inc.（SEGG）的最低价格为0.5401。将其与当前的4.4600和0.5401 - 7.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEGG股票是什么时候拆分的？

Lottery.Com Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.8100和237.88%中可见。

日范围
4.4000 4.9700
年范围
0.5401 7.0000
前一天收盘价
4.8100
开盘价
4.9700
卖价
4.4600
买价
4.4630
最低价
4.4000
最高价
4.9700
交易量
133
日变化
-7.28%
月变化
-7.47%
6个月变化
237.88%
年变化
237.88%
