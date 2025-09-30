QuotazioniSezioni
SEGG: Lottery.Com Inc.

4.4600 USD 0.3500 (7.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEGG ha avuto una variazione del -7.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.4000 e ad un massimo di 4.9700.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SEGG oggi?

Oggi le azioni Lottery.Com Inc. sono prezzate a 4.4600. Viene scambiato all'interno di -7.28%, la chiusura di ieri è stata 4.8100 e il volume degli scambi ha raggiunto 133. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SEGG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Lottery.Com Inc. pagano dividendi?

Lottery.Com Inc. è attualmente valutato a 4.4600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 237.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SEGG.

Come acquistare azioni SEGG?

Puoi acquistare azioni Lottery.Com Inc. al prezzo attuale di 4.4600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.4600 o 4.4630, mentre 133 e -10.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SEGG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SEGG?

Investire in Lottery.Com Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.5401 - 7.0000 e il prezzo attuale 4.4600. Molti confrontano -7.47% e 237.88% prima di effettuare ordini su 4.4600 o 4.4630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SEGG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lottery.Com Inc.?

Il prezzo massimo di Lottery.Com Inc. nell'ultimo anno è stato 7.0000. All'interno di 0.5401 - 7.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.8100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lottery.Com Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lottery.Com Inc.?

Il prezzo più basso di Lottery.Com Inc. (SEGG) nel corso dell'anno è stato 0.5401. Confrontandolo con gli attuali 4.4600 e 0.5401 - 7.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SEGG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SEGG?

Lottery.Com Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.8100 e 237.88%.

Intervallo Giornaliero
4.4000 4.9700
Intervallo Annuale
0.5401 7.0000
Chiusura Precedente
4.8100
Apertura
4.9700
Bid
4.4600
Ask
4.4630
Minimo
4.4000
Massimo
4.9700
Volume
133
Variazione giornaliera
-7.28%
Variazione Mensile
-7.47%
Variazione Semestrale
237.88%
Variazione Annuale
237.88%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4