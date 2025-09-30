- Panoramica
SEGG: Lottery.Com Inc.
Il tasso di cambio SEGG ha avuto una variazione del -7.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.4000 e ad un massimo di 4.9700.
Segui le dinamiche di Lottery.Com Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SEGG oggi?
Oggi le azioni Lottery.Com Inc. sono prezzate a 4.4600. Viene scambiato all'interno di -7.28%, la chiusura di ieri è stata 4.8100 e il volume degli scambi ha raggiunto 133. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SEGG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Lottery.Com Inc. pagano dividendi?
Lottery.Com Inc. è attualmente valutato a 4.4600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 237.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SEGG.
Come acquistare azioni SEGG?
Puoi acquistare azioni Lottery.Com Inc. al prezzo attuale di 4.4600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.4600 o 4.4630, mentre 133 e -10.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SEGG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SEGG?
Investire in Lottery.Com Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.5401 - 7.0000 e il prezzo attuale 4.4600. Molti confrontano -7.47% e 237.88% prima di effettuare ordini su 4.4600 o 4.4630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SEGG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Lottery.Com Inc.?
Il prezzo massimo di Lottery.Com Inc. nell'ultimo anno è stato 7.0000. All'interno di 0.5401 - 7.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.8100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Lottery.Com Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Lottery.Com Inc.?
Il prezzo più basso di Lottery.Com Inc. (SEGG) nel corso dell'anno è stato 0.5401. Confrontandolo con gli attuali 4.4600 e 0.5401 - 7.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SEGG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SEGG?
Lottery.Com Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.8100 e 237.88%.
- Chiusura Precedente
- 4.8100
- Apertura
- 4.9700
- Bid
- 4.4600
- Ask
- 4.4630
- Minimo
- 4.4000
- Massimo
- 4.9700
- Volume
- 133
- Variazione giornaliera
- -7.28%
- Variazione Mensile
- -7.47%
- Variazione Semestrale
- 237.88%
- Variazione Annuale
- 237.88%
