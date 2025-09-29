- 概要
SEGG: Lottery.Com Inc.
SEGGの今日の為替レートは、-7.28%変化しました。日中、通貨は1あたり4.4000の安値と4.9700の高値で取引されました。
Lottery.Com Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SEGG株の現在の価格は？
Lottery.Com Inc.の株価は本日4.4600です。-7.28%内で取引され、前日の終値は4.8100、取引量は133に達しました。SEGGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Lottery.Com Inc.の株は配当を出しますか？
Lottery.Com Inc.の現在の価格は4.4600です。配当方針は会社によりますが、投資家は237.88%やUSDにも注目します。SEGGの動きはライブチャートで確認できます。
SEGG株を買う方法は？
Lottery.Com Inc.の株は現在4.4600で購入可能です。注文は通常4.4600または4.4630付近で行われ、133や-10.26%が市場の動きを示します。SEGGの最新情報はライブチャートで確認できます。
SEGG株に投資する方法は？
Lottery.Com Inc.への投資では、年間の値幅0.5401 - 7.0000と現在の4.4600を考慮します。注文は多くの場合4.4600や4.4630で行われる前に、-7.47%や237.88%と比較されます。SEGGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Lottery.Com Inc.の株の最高値は？
Lottery.Com Inc.の過去1年の最高値は7.0000でした。0.5401 - 7.0000内で株価は大きく変動し、4.8100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lottery.Com Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Lottery.Com Inc.の株の最低値は？
Lottery.Com Inc.(SEGG)の年間最安値は0.5401でした。現在の4.4600や0.5401 - 7.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SEGGの動きはライブチャートで確認できます。
SEGGの株式分割はいつ行われましたか？
Lottery.Com Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.8100、237.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.8100
- 始値
- 4.9700
- 買値
- 4.4600
- 買値
- 4.4630
- 安値
- 4.4000
- 高値
- 4.9700
- 出来高
- 133
- 1日の変化
- -7.28%
- 1ヶ月の変化
- -7.47%
- 6ヶ月の変化
- 237.88%
- 1年の変化
- 237.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
