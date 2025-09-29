クォートセクション
SEGG: Lottery.Com Inc.

4.4600 USD 0.3500 (7.28%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SEGGの今日の為替レートは、-7.28%変化しました。日中、通貨は1あたり4.4000の安値と4.9700の高値で取引されました。

Lottery.Com Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SEGG株の現在の価格は？

Lottery.Com Inc.の株価は本日4.4600です。-7.28%内で取引され、前日の終値は4.8100、取引量は133に達しました。SEGGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Lottery.Com Inc.の株は配当を出しますか？

Lottery.Com Inc.の現在の価格は4.4600です。配当方針は会社によりますが、投資家は237.88%やUSDにも注目します。SEGGの動きはライブチャートで確認できます。

SEGG株を買う方法は？

Lottery.Com Inc.の株は現在4.4600で購入可能です。注文は通常4.4600または4.4630付近で行われ、133や-10.26%が市場の動きを示します。SEGGの最新情報はライブチャートで確認できます。

SEGG株に投資する方法は？

Lottery.Com Inc.への投資では、年間の値幅0.5401 - 7.0000と現在の4.4600を考慮します。注文は多くの場合4.4600や4.4630で行われる前に、-7.47%や237.88%と比較されます。SEGGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Lottery.Com Inc.の株の最高値は？

Lottery.Com Inc.の過去1年の最高値は7.0000でした。0.5401 - 7.0000内で株価は大きく変動し、4.8100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lottery.Com Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Lottery.Com Inc.の株の最低値は？

Lottery.Com Inc.(SEGG)の年間最安値は0.5401でした。現在の4.4600や0.5401 - 7.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SEGGの動きはライブチャートで確認できます。

SEGGの株式分割はいつ行われましたか？

Lottery.Com Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.8100、237.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.4000 4.9700
1年のレンジ
0.5401 7.0000
以前の終値
4.8100
始値
4.9700
買値
4.4600
買値
4.4630
安値
4.4000
高値
4.9700
出来高
133
1日の変化
-7.28%
1ヶ月の変化
-7.47%
6ヶ月の変化
237.88%
1年の変化
237.88%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待