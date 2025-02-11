Moedas / SEED
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SEED: Origin Agritech Limited
1.13 USD 0.03 (2.59%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SEED para hoje mudou para -2.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.11 e o mais alto foi 1.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Origin Agritech Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEED Notícias
- Origin Agritech nomeia dois novos diretores em reestruturação do conselho
- Origin Agritech appoints two new directors in board restructuring
- Seed Innovations reports low uptake in tender offer
- Origin Agritech begins seed processing at Xinjiang facility
- Seed Innovations announces board changes as part of strategic shift
- Seed Innovations proposes tender offer and new AI investing focus
- Origin Agritech Announced Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2025
- SEED Innovations notes Little Green Pharma annual report
- Origin Agritech Limited (SEED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.11 1.16
Faixa anual
0.74 3.29
- Fechamento anterior
- 1.16
- Open
- 1.15
- Bid
- 1.13
- Ask
- 1.43
- Low
- 1.11
- High
- 1.16
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -2.59%
- Mudança mensal
- -1.74%
- Mudança de 6 meses
- -43.50%
- Mudança anual
- -60.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh