SEED: Origin Agritech Limited
1.17 USD 0.04 (3.54%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEED за сегодня изменился на 3.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.13, а максимальная — 1.20.
Следите за динамикой Origin Agritech Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SEED
- Origin Agritech назначает двух новых директоров в рамках реструктуризации совета директоров
- Origin Agritech appoints two new directors in board restructuring
- Seed Innovations reports low uptake in tender offer
- Origin Agritech begins seed processing at Xinjiang facility
- Seed Innovations announces board changes as part of strategic shift
- Seed Innovations proposes tender offer and new AI investing focus
- Origin Agritech Announced Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2025
- SEED Innovations notes Little Green Pharma annual report
- Origin Agritech Limited (SEED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.13 1.20
Годовой диапазон
0.74 3.29
- Предыдущее закрытие
- 1.13
- Open
- 1.17
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.13
- High
- 1.20
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- 3.54%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- -41.50%
- Годовое изменение
- -58.95%
