SEED: Origin Agritech Limited
1.13 USD 0.03 (2.59%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SEEDの今日の為替レートは、-2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり1.11の安値と1.16の高値で取引されました。
Origin Agritech Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SEED News
- オリジン・アグリテック、取締役会再編で新取締役2名を任命
- Origin Agritech appoints two new directors in board restructuring
- Seed Innovations reports low uptake in tender offer
- Origin Agritech begins seed processing at Xinjiang facility
- Seed Innovations announces board changes as part of strategic shift
- Seed Innovations proposes tender offer and new AI investing focus
- Origin Agritech Announced Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2025
- SEED Innovations notes Little Green Pharma annual report
- Origin Agritech Limited (SEED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.11 1.16
1年のレンジ
0.74 3.29
- 以前の終値
- 1.16
- 始値
- 1.15
- 買値
- 1.13
- 買値
- 1.43
- 安値
- 1.11
- 高値
- 1.16
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- -2.59%
- 1ヶ月の変化
- -1.74%
- 6ヶ月の変化
- -43.50%
- 1年の変化
- -60.35%
