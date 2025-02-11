Divisas / SEED
SEED: Origin Agritech Limited
1.16 USD 0.01 (0.85%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEED de hoy ha cambiado un -0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.14, mientras que el máximo ha alcanzado 1.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Origin Agritech Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEED News
- Origin Agritech nombra dos nuevos directores en reestructuración de junta
- Origin Agritech appoints two new directors in board restructuring
- Seed Innovations reports low uptake in tender offer
- Origin Agritech begins seed processing at Xinjiang facility
- Seed Innovations announces board changes as part of strategic shift
- Seed Innovations proposes tender offer and new AI investing focus
- Origin Agritech Announced Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2025
- SEED Innovations notes Little Green Pharma annual report
- Origin Agritech Limited (SEED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.14 1.18
Rango anual
0.74 3.29
- Cierres anteriores
- 1.17
- Open
- 1.14
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Low
- 1.14
- High
- 1.18
- Volumen
- 66
- Cambio diario
- -0.85%
- Cambio mensual
- 0.87%
- Cambio a 6 meses
- -42.00%
- Cambio anual
- -59.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B