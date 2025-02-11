货币 / SEED
SEED: Origin Agritech Limited
1.16 USD 0.01 (0.85%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SEED汇率已更改-0.85%。当日，交易品种以低点1.14和高点1.18进行交易。
关注Origin Agritech Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SEED新闻
- 欧瑞基因科技重组董事会任命两名新董事
- Origin Agritech appoints two new directors in board restructuring
- Seed Innovations reports low uptake in tender offer
- Origin Agritech begins seed processing at Xinjiang facility
- Seed Innovations announces board changes as part of strategic shift
- Seed Innovations proposes tender offer and new AI investing focus
- Origin Agritech Announced Financial Results for the Six Months Ended March 31, 2025
- SEED Innovations notes Little Green Pharma annual report
- Origin Agritech Limited (SEED) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.14 1.18
年范围
0.74 3.29
- 前一天收盘价
- 1.17
- 开盘价
- 1.14
- 卖价
- 1.16
- 买价
- 1.46
- 最低价
- 1.14
- 最高价
- 1.18
- 交易量
- 66
- 日变化
- -0.85%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- -42.00%
- 年变化
- -59.30%
